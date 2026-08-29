Cure termali, le domande in Municipio 

Anche quest’anno il Comune di Gergei mette a disposizione la possibilità per i residenti di ricorrere alle cure termali. Sarà formato un gruppo pendolare che possa usufruire di un ciclo di cure alle Antiche Terme di Sardara in convenzione con il Servizio sanitario nazionale dal 21 di settembre al 3 ottobre.

Il modulo di adesione è disponibile in Municipio. Per poter usufruire della convenzione è necessario presentare l’impegnativa rilasciata dal proprio medico di base. I posti sono limitati e le domande, che saranno accolte in base al loro ordine di arrivo, devono essere presentate entro domani. «Un’iniziativa concreta», ha detto il sindaco Rossano Zedda, «pensata per la salute, la prevenzione e il benessere. Amministrare è anche questo: ascoltare le esigenze delle persone e trasformarle in servizi».

RIPRODUZIONE RISERVATA