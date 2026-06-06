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L’intervista
07 giugno 2026 alle 00:31

Crosetto al Nyt: una difesa Ue affianchi la Nato 

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New York. Le nazioni europee dovrebbero creare un nuovo sistema di difesa comune e assumersi maggior responsabilità per la propria sicurezza. Lo afferma il ministro della Difesa Guido Crosetto in una intervista al New York Times, ricordando che l’Italia ha chiesto la costituzione di una nuova alleanza difensiva europea per proteggere il continente dalle crescenti minacce russe e dalla sempre maggiore riluttanza degli Stati Uniti a garantire la sicurezza del Vecchio Continente. «Sebbene sia improbabile che la proposta venga attuata, l’iniziativa dimostra che la guerra in Ucraina sta spingendo l’Europa ad adottare un approccio più proattivo – scrive il Nyt - dopo anni di ridotti investimenti per le sue Forze armate. Sottolinea inoltre che i leader europei prendono seriamente le iniziative di Trump per ridurre la presenza militare americana in Europa».

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