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Oristano.
23 ottobre 2026 alle 00:41

Crolla parte del tetto, palazzina evacuata 

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Un cedimento improvviso dell’abbaino, poi il crollo di una parte del tetto. Sono stati momenti di grande paura nella tarda serata di ieri in via Piemonte, dove un’intera palazzina di tre piani è stata evacuata. Nessun ferito ma cinque famiglie per la notte hanno dovuto trovare una sistemazione provvisoria.

Oggi è previsto un ulteriore sopralluogo dei vigili del fuoco per verificare l’agibilità dell’edificio e la messa in sicurezza. Il crollo si è verificato intorno alle 20, sono stati i residenti a dare l’allarme dopo aver sentito un forte rumore: l’abbaino è venuto giù all’improvviso provocando poi il crollo di una parte del solaio dell’ultimo piano. I vigili del fuoco sono subito intervenuti e, in seguito ai primi controlli, è emerso che lo stabile non era sicuro e le famiglie erano da evacuare.

Sul posto è arrivato anche il sindaco Massimiliano Sanna, per assicurarsi che le famiglie coinvolte ricevessero tempestivamente tutta l’assistenza necessaria, anche attraverso il coinvolgimento dei Servizi sociali comunali.
Oggi saranno effettuati ulteriori accertamenti per valutare le condizioni dell’edificio e definire gli interventi più opportuni. «Sulla base delle verifiche tecniche saranno individuate anche le modalità con cui proseguire l’assistenza alle famiglie interessate», fanno sapere dal Comune. «L’amministrazione continuerà a seguire l’evolversi della situazione per garantire la sicurezza delle persone coinvolte e fornire tutto il necessario supporto alle famiglie che non possono rientrare nelle proprie abitazioni».

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