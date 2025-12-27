Cristian non si trova, ricerche anche a Cagliari 

Quarto giorno di ricerche per ritrovare Cristian Carta, il 37enne disoccupato di Burcei scomparso il 23 dicembre mentre in paese diluviava e la temperatura era particolarmente rigida. Una storia diventata di tutti, coi cittadini e il sindaco Simone Monni che collaborano con le forze dell’ordine. L’aula consiliare è diventata la centrale di coordinamento delle ricerche, con l’associazione dei pastori e tante famiglie che preparano il pranzo per tutti. Una mobilitazione generale. Si cerca sui monti di Burcei, nelle aree interne del Campidano, a Cagliari e hinterland, nella speranza che Cristian abbia raggiunto il capoluogo o un altro centro abitato. Collabora anche l’Arst attraverso le foto dei passeggeri che hanno viaggiato in questi giorni sui pullman. Tra questi non c’era Cristian. Qualcuno ha segnalato il giovane ad Assemini e a Burcei. I carabinieri della Compagnia di Quartu non trascurano nessuna pista. Il sindaco è stato a lungo assieme a volontari e forze dell’ordine: «Una grande mobilitazione con il coordinamento della prefettura. La speranza è viva». Cristian Carta si era allontanato un’altra volta e ritrovato a Campuomu. La prefettura ha subito fatto scattare il piano per la ricerca delle persone scomparse mobilitando carabinieri, vigili del fuoco, forestali, oltre a familiari e volontari. Impegnate le unità cinofile, i droni e un elicottero partito da Alghero.

