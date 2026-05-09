VaiOnline
La storia.
10 maggio 2026 alle 00:46

«Crisi dei consumi e vendite online: così ho detto basta» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le ultime due insegne (delle dodici) storiche, in via Alghero, le ha “spente” all’inizio dello scorso anno. «Un grande dispiacere», dice Innocenzo («ma tutti mi chiamano Lilli») Ruggieri, imprenditore che per anni ha regnato nelle vie dello shopping. «Ho dovuto chiudere», a 83 anni ha inciso anche l’età, «ed è stato un grosso dispiacere», ribadisce, «ma per fortuna ho trovato un accordo per affittare i locali a una persona di cui ho molta stima». La crisi dei consumi, il mondo dell’online. Il resto l’ha fatto la qualità, sempre meno apprezzata per via della crisi. «Sicuramente gli acquisti su internet hanno dato una bella bordata a tutto il settore», dice. «Soprattutto da quanto le grandi firme hanno iniziato a vendere direttamente i propri capi. Anche se ora questo settore è drogato dal falso», aggiunge. Poi c’è la competizione della Cina, difficile da superare. «Lo dico contro il mio interesse, i cinesi sono diventati bravissimi. Ormai riescono a confezionare capi anche per i grandi stilisti», dice ancora. Risultato: sempre meno negozi, e tra coloro che abbassano la serranda anche sempre più insegne storiche. «La città si sta impoverendo». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, salvezza rimandata

l nello sport
La storia

Giovanna Aresu, una vita dedicata agli ammalati

I ricordi della prima infermiera dell’ospedale di Lanusei 
Simone Loi
Società

Festa della Mamma, l’eccezione felice nell’Isola senza figli

Policlinico di Monserrato, elefantini in dono per festeggiare i 1.058 bimbi nati nel 2025 
Umberto Zedda
G20 Spiagge

Nomadi digitali, oltre il turismo

«La Sardegna può giocare un ruolo molto importante per qualità della vita» 
Caterina De Roberto
Centrosinistra

Obama, endorsement lampo per Schlein

A Toronto il vertice mondiale dei progressisti. Avs insiste: no alle primarie 
Garlasco

Sempio, ombre sull’indagine del 2017

Il padre intercettato: «Il pm Venditti ci disse che sarebbe finita presto» 
Salute

Hantavirus, in Italia  scatta la quarantena per quattro persone

Erano sullo stesso volo Klm della donna morta a Johannesburg 