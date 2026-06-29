Crisi continua al Carbonia, si dimette il vicepresidente 

L’emorragia di dirigenti che da settimane caratterizza il Carbonia Calcio, scivolato in una profonda crisi economica societaria dopo un buon campionato di Eccellenza, segna un nuovo caso: si è dimesso anche Marco Lambroni. Il dirigente, da oltre sei anni, faceva parte del consiglio direttivo e presidenziale. Fra le sue mansioni si è spesso occupato delle incombenze burocratiche anche in relazione al settore giovanile.

Da settimane pareva che pure i suoi rapporti con il club si fossero deteriorati, ora è arrivata la conferma ufficiale: «Le dimissioni sono frutto della situazione di incertezza che si trascina da tempo», si è limitato a dichiarare Lambroni. Dopo che il presidente Andrea Meloni ha più volte annunciato le dimissioni (tecnicamente è ancora in carica) e dopo la protesta in aprile dei calciatori che reclamavano diversi stipendi, la situazione è scivolata nello stallo a una ventina di giorni dall’iscrizione alla prossima stagione. Un peso non indifferente è dato dalle difficilissime condizioni economiche del club. È ancora caccia aperta, e complicata, a possibili investitori.

Prima di Lambroni si era dimesso dalla carica di direttore sportivo Sebastian Puddu e poi, per motivi personali, il vice presidente Mirco Brai.

RIPRODUZIONE RISERVATA