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Eccellenza.
28 luglio 2026 alle 00:32

Crisi alla Nuorese, settimana chiave per la continuità 

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La Nuorese ha iniziato una settimana decisiva: il 30 scade il termine per perfezionare l’iscrizione al prossimo campionato di Eccellenza, con il pagamento delle tasse federali. Nelle stesse ore scadrà anche il termine per chiudere bonariamente i rapporti con i tesserati che non hanno ricevuto i rimborsi pattuiti ed evitare una pioggia di vertenze. Per venerdì 31, infine, è convocato in Comune un incontro con tutte le società calcistiche.

Sui social, il club dichiara di voler rilanciare un percorso strutturato, fondato su un direttivo rinnovato e su un progetto sportivo legato ai giovani del territorio. Nel messaggio vengono richiamati anche il sociale e il tema dello stadio, indicato come snodo fondamentale per dare continuità al lavoro della società. Resta un dato di fatto: a oggi non è stato presentato alcun progetto all’amministrazione comunale.

Proprio per questo, alle parole di questi mesi non sono seguiti atti concreti. Dopo annunci e promesse rimaste senza riscontro, tra i tifosi cresce un disincanto sempre più evidente. La distanza tra i proclami e la realtà continua ad allargarsi, mentre il club si avvicina a scadenze decisive per il proprio futuro.

L’incontro di venerdì sarà dunque un passaggio chiave. Da lì si capirà se alle intenzioni seguiranno finalmente fatti, oppure se anche questa volta l’ora della verità resterà solo un annuncio. Intanto, il 5 agosto dovrebbe iniziare la preparazione atletica, altro appuntamento che richiede certezze, organizzazione e tempi chiari.

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