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Il caso.
26 aprile 2026 alle 00:27

Cospito, vietati libri e cd musicali per l’anarchico detenuto a Sassari 

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ROMA. Il tribunale di sorveglianza aveva autorizzato la consegna di libri e cd all'anarchico Alfredo Cospito recluso al 41 bis nel carcere di Sassari. Ma la stessa casa circondariale, il Dap e il ministero della Giustizia hanno fatto ricorso in Cassazione per opporsi alla concessione. In attesa della decisione al detenuto non è permesso di leggere i libri o ascoltare i cd richiesti. "Sono misure che mal si conciliano con uno Stato democratico", afferma Flavio Rossi Albertini, legale di Cospito, secondo cui "si intende applicare il 41 bis completamente al di fuori dal perimetro normativo". Tra i libri chiesti dall'anarchico ci sono 'Dio gioca a dadi con il mondo', di Giuseppe Mussardo, 'L'incubo di Hill House' di Shirley Jackson, 'Ghost story', di Peter Straub. Il cd musicale è 'Who let the dog out' delle Lambrini girls. E' attesa intanto per il 4 maggio, data in cui il ministero dovrà decidere se rinnovare per altri due anni il regime carcerario duro per il detenuto.

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