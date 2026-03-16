Così rinasce (anche) il parco del Sole 

Non solo il parco Matteotti rimesso a nuovo. Continua il restyling delle aree verdi distribuite nei diversi quartieri della città. Da ieri gli operai della ditta Avr, che si occupa della gestione del verde pubblico, sono impegnati nel parco del Sole in via Turati dove si sta procedendo allo sfalcio dell’erba e al taglio delle siepi. L’area purtroppo è utilizzata come un letamaio dai proprietari dei cani che non raccolgono gli escrementi nonostante ci siano i cestini dedicati.

Resta invece ancora transennato il gioco per i bambini che si trova nella parte prospicente le palazzine e che è ancora off limits in attesa della sistemazione del tappetino gommato e del manto erboso circostante come già successo nei parchi più grandi come il parco Europa e il parco Parodi dove è imminente la riconsegna dei giochi ai bambini.

Restano però diverse le problematiche al parco del Sole. A cominciare dalle condizioni delle panchine distrutte e divelte dai vandali che le hanno spostate dalle loro sedi per creare salottini improvvisati e inoltre nonostante i divieti e l’accesso consentito solo a mezzi e utenti dell’Aias, chiunque entra per parcheggiare. C’è poi il degrado davanti agli ingressi dell’Aias dove la sera si riuniscono gruppi di balordi. ( g. da. )

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