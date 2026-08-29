“Cortoindanza” per non dimenticare Il borgo racconta 

Racconti, memorie e tracce dell’esperienza collettiva di una comunità che abita uno dei luoghi più suggestivi del Medio Campidano, tra la Giara e la Giara minore di Siddi in uno splendido scenario naturalistico. Oggi a Ussaramanna si rinnova l’appuntamento con i dialoghi tra paesaggio, arte performativa e comunità, nel viaggio della XIX edizione del Festival Internazionale “Cortoindanza Logos”, diretto da Simonetta Pusceddu.

Alle 20 a Casa Zedda, in via Dante Alighieri, ci sarà la proiezione del progetto cinematografico di ricerca “Memo - produzione per un borgo antico”. In questo piccolo paese della Sardegna la comunità è stata invitata a condividere racconti, storie e tracce della propria esperienza collettiva, contribuendo alla realizzazione di un archivio vivente e di un docufilm, dove la memoria privata della comunità diventa patrimonio condiviso. In collaborazione con L’Altra Sardegna e in co-organizzazione con Ce.D.A.C. – Centro di diffusione attività culturali. Co-creazione Giorgia Gasparetto e Santo Pablo Krappmann, con la collaborazione di Nis Fee Brender, Compagnia La Bruma.

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