“Corri…Donando”, oggi al Parco di Terramaini tra sport e sensibilizzazione ai trapianti 

Una mattinata di sport, solidarietà e sensibilizzazione nel segno della donazione degli organi. Oggi Parco di Terramaini, a Pirri, ospiterà la XVII edizione di “Corri…Donando”, manifestazione organizzata della Prometeo, l’associazione dei trapiantati sardi. Il via alle 9.30 con la santa messa dedicata al ricordo di chi ha donato gli organi.
Il parco si animerà con giochi per bambini, la lezione di yoga col maestro Amadio Bianchi, gli Aquilonisti di Cagliari, i burattini de Is Mascareddas, “I segreti del verde del parco di Terramaini” con l’agronomo Mario Asquer, la capoeira della Oxossi Soluna. Tra i momenti più curiosi il “Campionato mondiale di torta libera”.
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