Corpus Domini, la processione oggi lungo le strade della città 

Passa questa sera per le vie della città la processione del Corpus Domini, un appuntamento ogni anno molto sentito dalla comunità monserratina, con inizio nella chiesa del Santissimo Redentore in via San Lorenzo e fine alla chiesa di San Giovanni Battista de La Salle in via San Gottardo. Come avviene tutti gli anni, il passaggio del corteo religioso renderà necessarie alcune limitazioni temporanee alla circolazione. Saranno quindi previste una serie di modifiche alla sosta e al traffico, stabilite con un’ordinanza emanata dal Comune, per garantire lo svolgimento della cerimonia religiosa in piena sicurezza. Nello specifico, dalle 17 alle 21.30 il Comune ha disposto il divieto di sosta con rimozione forzata in via San Sebastiano, una misura che avrà validità su entrambi i lati della strada. Dalle 20 alle 21.30, orari di partenza e arrivo della processione, è inoltre prevista la temporanea interruzione del traffico veicolare nel percorso che accompagnerà i fedeli da una parrocchia all’altra. Le strade interessate sono via del Redentore, via San Sebastiano, via Giulio Cesare, via Marco Claudio Marcello e via San Gottardo, con deviazione dei veicoli verso percorsi alternativi. (d. l.)

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