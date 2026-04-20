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Iglesias
21 aprile 2026 alle 00:18

Corpo forestale: sede intitolata a Michele Murenu  

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L’inaugurazione è prevista tra un mese. All’appello mancano soltanto alcuni arredi e la definizione di qualche aspetto tecnico legato alla base operativa. Nella nuova sede della Foreste (nell’ex ostello di Ceramica) ci sarà anche la base per gli elicotteri. La caserma verrà intitolate a Michele Murenu, l’agente forestale di Assemini, della stazione forestale di Santadi, che perse la vita il 24 agosto del 2024, mentre svolgeva il suo lavoro. Dalla nuova sede del Corpo Forestale prenderà il via la prossima campagna antincendio.

L’ex ostello è stato ceduto in comodato d'uso gratuito dall’amministrazione comunale nell’ottobre 2024. L’operazione ha richiesto tempi burocratici abbastanza lunghi rallentando la consegna delle chiavi al Corpo forestale che lascerà la sede di via Canepa per la nuova caserma nella zona di Ceramica.

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