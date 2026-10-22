Coppa Italia Techno e Iqfoil a Ostia, i sardi fanno incetta di medaglie 

Nella IV tappa di Coppa Italia Techno 293/IQFoil, organizzata dal Porto Turistico di Ostia, gli atleti sardi hanno fatto incetta di medaglie. Tre giorni di regate intense con condizioni meteo marine non facili, vento e onda di scirocco non hanno fermato la numerosa rappresentativa sarda. Due i circoli presenti, il Club Nautico Arzachena e il Windsurfing club Cagliari con 21 atleti in totale.

Ben dieci piazzamenti sul podio della Classe Tecno 293 per il Windsurfing club:Marco Sarica conquista il primo posto,nella Ch4, seguito da Anna Schaffelhofer e Marie Schaffelhofer, entrambe seconde, quest’ultima nella categoria CH3. Nella Experience, primo posto per Ginevra Serra e secondo per Diego Montalto. Loris D’Agata Solaro è secondo nella Under 15, mentre Margherita Nonnis conquista il secondo posto nella Under 17. Infine, nella Under 19, Vittoria Maria Grosso si aggiudica la vittoria, seguita da Vanina Bruni al secondo posto e Nicola Solinas al terzo. Importante la vittoria di Giulia Maglioni nella classe IQFoil, conquistata al termine di una bella rimonta che rappresenta un importante segnale in vista del prossimo Campionato Europeo IQFoil di Atene. Anche il Club Nautico Arzachena ha centrato tre medaglie importanti, Alessandra Porcu si prende l’ oro nella categoria Techno U15, e sempre in famiglia oro per il fratello Kristian Porcu nell’ U19 seguito al secondo posto da Massimo Mannu.Nella categoria Experience buon terzo posto per Mia Mangarelli.

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