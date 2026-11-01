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02 novembre 2026 alle 00:52

Coppa Italia di C1, sfida a quattro 

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La Serie C1 ha completato la fase a gironi della Coppa Italia definendo le quattro formazioni che prenderanno parte alle Final four. A conquistare il pass sono Alghero, Cus Cagliari e Sarfut 21, vincitrici dei rispettivi raggruppamenti, insieme al Fanni Futsal, qualificato come migliore seconda.

Nel girone A, il Fanni Futsal ha superato 10-6 lo ZB Iron Bridge, mentre l’Alghero ha travolto il Babylon con un netto 13-3, chiudendo al primo posto. Nel girone B, pareggio per 4-4 tra Ce Chi Ciak e Oristanese, con il CUS Cagliari che ha conquistato la vetta grazie al successo per 4-1 sulla Mediterranea. Nel girone C, vittoria combattuta per il Sarfut 21, capace di imporsi 7-6 sulla Domus Futsal Perdaxus. Il Decimo Futsal ha invece battuto 5-3 il Gonnesa.

In Serie C2 la quinta giornata ha regalato diverse sfide ricche di gol. Spicca il 7-3 esterno del Sibiola Serdiana sul Portoscuso Calcio. Successo con lo stesso bottino per il T.A.G.A.M. Futsal, che ha superato 7-1 il Futsal 23. Il Futsal Villasor ha battuto 6-3 l’Happy FC, mentre il Futsal Orfea Cabras ha avuto la meglio sul Leonardo per 5-4.

Negli altri incontri, il Città di Sestu C5 ha superato 3-1 l’Arrubia e la Virtus San Sperate ha espugnato il campo del San Pio X con il risultato di 4-2. Il programma si completerà oggi alle 21 con DYM Sport-Uta Calcio A 5. Il turno ha offerto gol e risultati significativi in entrambi i campionati, confermando un fine settimana intenso. (lu. b.)

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