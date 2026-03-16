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VELA.
17 marzo 2026 alle 00:15

Coppa Italia dei 420, anche Olbia sul podio 

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Le Under 17 Rachele Murgia e Anita Milesi (Lega navale Italiana di Olbia) hanno dato alla Sardegna l’unico successo nella tappa di Coppa Italia 420. A Cannigione, dove la manifestazione allestia da C.N. Arzachena e in ambito Fin si è conclusa ieri, il successo assoluto è andato all’equipaggio triestino Tristan Gardossi (YC Adriaco)-Enrico Finoia (STV). Secondi Matteo Mioni (Sirena Klub N. Triestino) e Samuel Barbiero (Barcola Grignano), su Cesare Guglielmati e Filippo Calvi (Yc Imperia).

Sud Sardegna

Anche nel Sud dell’isola. Al Poetto, il Windsurfing Club ha allestito il Memorial Gian Franco Gessa, riservato alla classe Windusurfer. A conquistare il trofeo dedicato all’indimenticabile velista è stato il campione romano Fabio Balini (Windsurfer Shilling Center) grazie a quattro primi assoluti. Nella categoria “pesanti”, Luca Manicardi (Cs Torbole) ha preceduto Davide Gessa (Cn Olbia), Giulia Clakson (Wc Cagliari) ha vinto tra le donne su Valentina Gessa.

A Villasimius, giovani velisti provenienti da cinque circoli sardi hanno dato vita al primo appuntamento interzonale della classe O’pen Skiff, allestito dalla locale sezione LNI. Successi per LNI Sulcis (Under 23) e Pol. Mare Quartu (Under 17). Per la classe, attesi gli appuntamenti di Pasqua a Porto Rotondo (Eurochallenge) e luglio a Calasetta, con il Campionato del Mondo.

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