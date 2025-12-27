Contro il Milan con Mina e Rodriguez 

Subito in campo per preparare l’attesissima sfida di venerdì sera alla Domus con il Milan di Massimiliano Allegri, la prima del 2026. I calciatori del Cagliari, nell’Isola già da ieri sera, si ritroveranno questa mattina al Crai Sport Center di Assemini.

Fabio Pisacane dirige un allenamento speciale, con l’adrenalina del clamoroso successo di ieri ancora sotto la pelle. Chi è sceso in campo contro i granata al “Grande Torino” si limiterà a svolgere un lavoro defaticante, gli altri proveranno da subito a forzare con il ritmo, magari per conquistare una maglia da titolare, maglia che nelle scelte dell’allenatore è sempre “aperta” a tutti.

Dovrebbero riaggregarsi al gruppo Rodriguez e Mina, traditi dall’influenza e non convocati per la trasferta torinese. Così come l’altro dfensore Zé Pedro, che aspetta il via libera dello staff medico rossoblù per ricominciare ad allenarsi con i compagni. Tempi più lunghi per Folorunsho che ha rimediato nella gara contro il Pisa una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro: un mese di stop nella migliore delle ipotesi per il centrocampista romano che potrebbe tornare a disposizione per la gara col Verona del 1° febbraio. Stagione già finita, invece, per Felici, che ha subito una rottura del crociato. Lo stesos infortunio di Belotti, che invece potrebbe rientrare almeno un mese prima della fine del campionato. Ancora impegnati in Coppa d’Africa Luvumbo con l’Angola e Liteta con lo Zambia.

