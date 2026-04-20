VaiOnline
Sarcidano.
21 aprile 2026 alle 00:19

Consorzio dei Laghi, Gaviano si è dimesso L’assemblea dei Comuni nomina Renato Melis 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cambio anticipato alla guida del Consorzio turistico Laghi e Nuraghi, arriva Renato Melis, sindaco di Esterzili. Samuele Gaviano ha rassegnato le dimissioni per lasciare spazio al nuovo presidente scelto dall’assemblea. «Una scelta obbligata», ha spiegato Gaviano, «di recente sono risultato vincitore di un concorso pubblico, pertanto le due cariche non sono compatibili». Il sindaco di Serri resterà dunque nell’assemblea dei soci con il suo Comune e come delegato dell’assemblea ma non potrà ricoprire certi incarichi. «È stata una bellissima esperienza», ha detto. «Dopo diversi anni da vice, l’assemblea mi ha affidato la guida del consorzio proprio in una fase critica». Il rischio infatti era che il consorzio chiudesse, tanti soci se ne stavano andando, nessuno più sembrava interessarsi ad esso. Invece il cambio di rotta ha dato nuova credibilità al sodalizio rivestendolo di un’immagine nuova che ha attirato e attira nuove aziende e nuovi Comuni. «Ringrazio Samuele Gaviano», ha detto il neo eletto Renato Melis, «e grazie a tutti per la fiducia. Si comincia subito a lavorare per dare gambe a quanto intrapreso e mettere al centro questo territorio». Un volano per quel turismo esperienziale che il territorio può offrire.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

«Ora un negoziato con il Governo per liberare il demanio militare»

Scanu (Pd) alla Giunta: la battaglia deve andare avanti, non si possono accettare logiche centralistiche e di rapina 
Alessandra Carta
il conflitto

Crosetto: a Hormuz anche senza egida Onu

Le opposizioni: «Esporrebbe l’Italia a rischi» Poi lui precisa: «Meglio con le Nazioni Unite» 
L’anniversario

Il Papa spontaneo che resta nel cuore dei sardi

Il 21 aprile 2025 moriva Francesco. Dal «Buonasera» all’addio: le svolte, i sorrisi, il pellegrinaggio a Bonaria 
Celestino Tabasso
L’iniziativa

L’Asinara farà parte del museo dedicato a Falcone e Borsellino

Nella Foresteria un centro di formazione Presenti in Sardegna alcuni familiari 
Mariangela Pala
Dossier

Segreti e ricatti, inchiesta a Roma Undici indagati

Spionaggio hi-tech per conto terzi, coinvolti Del Deo (ex Dis) e Tavaroli 