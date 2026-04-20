Consorzio dei Laghi, Gaviano si è dimesso L’assemblea dei Comuni nomina Renato Melis 

Cambio anticipato alla guida del Consorzio turistico Laghi e Nuraghi, arriva Renato Melis, sindaco di Esterzili. Samuele Gaviano ha rassegnato le dimissioni per lasciare spazio al nuovo presidente scelto dall’assemblea. «Una scelta obbligata», ha spiegato Gaviano, «di recente sono risultato vincitore di un concorso pubblico, pertanto le due cariche non sono compatibili». Il sindaco di Serri resterà dunque nell’assemblea dei soci con il suo Comune e come delegato dell’assemblea ma non potrà ricoprire certi incarichi. «È stata una bellissima esperienza», ha detto. «Dopo diversi anni da vice, l’assemblea mi ha affidato la guida del consorzio proprio in una fase critica». Il rischio infatti era che il consorzio chiudesse, tanti soci se ne stavano andando, nessuno più sembrava interessarsi ad esso. Invece il cambio di rotta ha dato nuova credibilità al sodalizio rivestendolo di un’immagine nuova che ha attirato e attira nuove aziende e nuovi Comuni. «Ringrazio Samuele Gaviano», ha detto il neo eletto Renato Melis, «e grazie a tutti per la fiducia. Si comincia subito a lavorare per dare gambe a quanto intrapreso e mettere al centro questo territorio». Un volano per quel turismo esperienziale che il territorio può offrire.

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