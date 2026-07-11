Confartigianato, Meloni confermato alla guida 

Giacomo Meloni, 60enne imprenditore edile di Olbia, è stato confermato presidente regionale di Confartigianato Sardegna. Continuerà a guidare l’associazione, con 7mila imprese e 20mila addetti, nel prossimo biennio. Lo hanno deciso i delegati artigiani, riuniti ieri a Sennori (SS) durante l’assemblea regionale dell’organizzazione artigiana. Confermato vicepresidente vicario Fabio Mereu, 47enne imprenditore del trasporto persone di Cagliari, che verrà supportato da altri due vice: Elisa Sedda, imprenditrice della riparazione degli elettrodomestici di Oristano, e Giuseppe Pireddu, autoriparatore di Macomer. «Continueremo a impegnarci senza sosta per valorizzare, proteggere e sviluppare questo prezioso patrimonio fatto di tradizione, competenze, innovazione, talento, capacità, resilienza e lavoro – ha dichiarato Meloni – un “tesoro” che le imprese artigiane e le micro e piccole realtà ogni giorno mettono a disposizione dell’Isola, dell'Italia e dell'Europa, contribuendo alla crescita, alla competitività del sistema produttivo e al benessere della collettività».

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