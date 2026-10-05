Condotta da riparare: domani scuole chiuse e niente acqua per 7 ore 

Domani rubinetti a secco in tutto il centro. Lo annuncia Abbanoa: le squadre del gestore idrico effettueranno un intervento di manutenzione urgente sulla condotta nella rotatoria tra viale Colombo e via Marconi. Niente acqua quindi per ore nelle case, e neanche nelle scuole - di ogni ordine e grado - che sempre domani resteranno chiuse come disposto dall’ordinanza firmata ieri dal sindaco Graziano Milia.

Nei giorni scorsi i tecnici hanno riscontrato una dispersione a ridosso della rotonda. «Dopo i sopralluoghi è stato programmato l'intervento che, considerata la particolarità del punto - uno degli snodi principali della rete idrica cittadina - richiederà di operare con la condotta del tutto libera dall’acqua».

Per eseguire i lavori sarà quindi necessario sospendere l'erogazione a tutto il centro abitato a partire dalle 10.30. L'intervento dovrebbe concludersi entro le 17, salvo imprevisti. Successivamente - spiegano dalla società idrica - si procederà con la riapertura dei serbatoi cittadini di Sa Serrixedda e la graduale ripresa dell'erogazione in tutta città. «La situazione dovrebbe tornare alla normalità in serata», dicono. La sospensione riguarda soltanto il centro urbano, assicurano da Abbanoa. Nessun disagio per il litorale: l'erogazione è garantita perché la fascia costiera è alimentata da un diverso acquedotto che la rende autonoma.

Abbanoa assicura che i tecnici faranno il possibile per contenere l'orario di interruzione e anticipare il riavvio qualora i lavori dovessero concludersi in anticipo.

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