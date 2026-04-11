Con un machete a Grand Central Due feriti gravi 

New York. Almeno tre persone sono rimaste ferite dopo essere state aggredite da un uomo con un machete alla stazione Grand Central della Grande Mela. È accaduto nella mattinata di ieri (poco prima delle 10 secondo il fuso orario degli Stati Uniti, in Italia erano circa le 16), e alla fine l’aggressore è stato ucciso.

In quel momento la stazione, uno dei punti più trafficati della città, era affollatissima. Non si sa ancora cosa abbia scatenato la furia dell’uomo, di cui ieri sera non erano state ancora rese note le generalità: pare che abbia colpito persone a casaccio, senza che vi sia stata in precedenza una lite o qualche altro episodio particolare. I feriti, di 65, 70 e 85 anni, sono stati tutti portati in ospedale; due di loro si trovano in condizioni molto critiche. La polizia è intervenuta uccidendo l’aggressore e in un primo momento ha anche diffuso su X la richiesta di «evitare le vicinanze della stazione Grand Central».

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