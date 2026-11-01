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02 novembre 2026 alle 00:53

con Un lampo di Idda nel finale l’ossese strappa un pareggio 

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Paganese 1

Ossese 1

Paganese (4-3-3) : Di Salvatore, Piga, Isufi (31’ st Cipolletta), Figueras, Faiello, Sicurella, Cordova, Coquin, Pierdomenico (27’ st D’Incoronato), Akammadu, Bonfiglio (19’ st El Haddadi). In panchina Bleve, Compagnone, Di Biagio, Biasanisi, Giordano, Mampuya. Allenatore Novelli.

Ossese (3-5-2) : Petricciuolo, Mura (27’ st Alberti), Idda, D. Di Pietro, Piras (14’ st Tuseddu), Limongelli, Tesio (14’ st Gueli), Nurra (30’ st Botta), Mainardi, Tapparello (17’ st Mamia), Bolzicco. In panchina Forzati, Fancellu, F. Di Pietro, Fois. Allenatore Macciocu.

Arbitro : Polizzotto di Palermo.

Reti : pt 4’ Bonfiglio; st 36’ Idda.

Note : ammoniti Isufi, Faiello, Cipolletta, Tuseddu, Gueli, Bolzicco. Recupero 1’ pt-4’ st.

Pagani. Si salva ancora sul finale l’Ossese. Questa volta, la veste di supereroe la indossa Idda. La gara si mette subito in salita, dai primi minuti, quando una punizione a giro beffarda di Bonfiglio (4’) attraversa l’area, un nugolo di maglie e rimbalza nell’angolo alla sinistra di Petricciuolo. Lo svantaggio è una mazzata per i sardi che non macinano gioco e si crogiolano sui calci piazzati per colpire, per mezzo del tiratore scelto Mainardi che continua ad avere il piede caldo dalla bandierina: al 19’ scodella per l’inserimento di Nurra (murato sulla linea); al 27’ per l’incornata di Bolzicco, di poco alta. L’Ossese va a folate, la Paganese ha, al 48’, l’occasione di raddoppiare con Akammadu, prima che Macciocu cambi assetto e uomini. L’1-1 arriva al’81’: Mainardi pesca Gueli sul secondo palo che rimette in mezzo per l’inzuccata decisiva di Idda.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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