Con Milia diventa civico anche il Psi 

C’è il richiamo al garofano e alla rosa, simboli dei socialisti a livello nazionale ed europeo, insieme ai colori e ai valori del Psi che scende in campo per le Amministrative di giugno in città con la civica Avanti Quartu, a sostegno del sindaco uscente Graziano Milia. Ieri la presentazione della lista con i candidati consiglieri presenti. A partire da Marcella Marini, che si sospende momentaneamente dalla carica di segretaria cittadina per dedicarsi alla campagna elettorale: «Avanti Quartu una lista civica radicata che mette al centro la città e le persone. L’obiettivo è proseguire il percorso iniziato, convinti che si debba continuare a costruire su ciò che funziona». Missione condivisa dal segretario provinciale del Psi Gabriele Marini che ha presentato simbolo e lista dei candidati: giovanissimi, universitari, imprenditori, lavoratori dipendenti e pensionati. Presente il sindaco Milia: «Grazie per aver scelto di continuare questo percorso con la stessa modalità decisa cinque anni e mezzo fa. C’è chi definisce la scelta del civismo opportunistica, non è così: il progetto civico nasce perché Quartu aveva e ha ancora bisogno di persone che vogliono dare un contributo per migliorarla e farla crescere». (f. l.)

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