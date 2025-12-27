Con Luca Neri “Videolina Sport” 

Stasera va in onda la nuova puntata del Tg “Videolina Sport”. Con Luca Neri e i suoi ospiti, dalle 21, un'ora e mezzo di approfondimento su tutto ciò che succede sui campi e nei palazzetti della Sardegna. Sarà l'ultimo appuntamento del 2025, e sarà l'occasione per fare un bilancio sull'anno sportivo dell'Isola, con dei simbolici premi ai migliori atleti degli ultimi dodici mesi. Poi spazio ai commenti e alle analisi, dopo la trasferta del Cagliari a Torino, sponda granata e quella della Dinamo a Treviso.