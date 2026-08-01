Con le cedole libri gratuiti per le scuole 

Sono disponibili le cedole librarie per gli alunni della scuola primaria per l’anno 2026/27. Le famiglie potranno utilizzarle per ritirare gratuitamente i libri di testo previsti per la classe frequentata senza anticipare alcuna spesa.

Il modulo deve essere compilato e consegnato seguendo le indicazioni pubblicate dal Comune sul proprio sito istituzionale. Una volta ottenuta la cedola sarà possibile rivolgersi a una delle due cartolibrerie convenzionate: la Gramar di Senorbì oppure la Sa Babbajola di Muravera. Prima di presentare la richiesta è consigliabile controllare che tutti i dati siano corretti e che la documentazione sia completa.

L’avviso e il modulo sono disponibili online. Per informazioni o chiarimenti ci si può rivolgere agli uffici comunali. Nel modulo va indicata la cartolibreria scelta per il ritiro dei libri, così da completare ora correttamente la richiesta.

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