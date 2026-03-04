VaiOnline
Giovanili.
05 marzo 2026 alle 00:27

Con il Toro non basta il gol di Albarracín  Primavera penultima 

Torino 3

Cagliari 1

Torino (4-3-3) : Sarter, Zaia (28’ st Gatto), Pellini, Tonica, Carrascosa, Ferraris, Acquah (44’ st Nascimento, Ballanti (17’ st Liema Olinga), Sandrucci (28’ st Zeppieri), Gabellini, Ewurum (17’ st Kugyela). In panchina Biondi, Perciun, Perez, Conzato, Manzi, Odendo. Allenatore Baldini.

Cagliari (4-3-1-2) : Kehayov, Raterink (41’ st Sugamele), Franke, Prettenhoffer (29’ t Doppio), Grandu, Malfitano (41’ st Hamdoaua), Russo (29’ st Marini) , Tronci, Sulev (29’ st Roguski), Albarracín, Mendy. In panchina Sarno, Costa, Pibiri, Cardu, Goryanov, Mawassa. Allenatore Pisano.

Arbitro : Tona Mbei di Cuneo.

Reti : nel pt 17’ Ewurum, 21’ Albarracín; nel st 33’ Ferraris, 48’ st Gabellini.

Note : recupero: 0’ e 6’.

Il Torino vince 3-1 nella ventiseiesima giornata del campionato Primavera e lascia il Cagliari al penultimo posto. Il gol di Agustin Albarracín non basta a trovare punti nello scontro diretto contro i granata, che trovano la terza vittoria consecutiva.

E pensare che la primissima occasione era stata per l’Under 20 di Pisano, con Mendy che dopo 4’ non riesce a concretizzare in transizione. Un paio di minuti dopo, il Torino manda una risposta con il bel tiro di Ferrari. Paratissima di Kehayov. È l’input per un periodo positivo dei granata che concretizzano al 17’: il cross di Zaia diventa un assist per Ewurum, che sul secondo palo passa davanti a Raterink e spacca la gara. Come è spesso successo in questi mesi, il Cagliari riesce subito a reagire e torna sul livello del mare con l’osservato speciale del pomeriggio: Albarracín segna il gol dell’1-1, esultando all’esordio grazie a un non perfetto Santer. Il primo tempo si chiude con qualche fiammata ma nessuna modifica al risultato, il secondo invece manda il Toro in paradiso. Al 78’ Ferraris recupera e calcia, e questa volta Kehayov non ci arriva. I rossoblù poi ricevono una spallata definitiva nel recupero. Gabellini e Tronci vanno a contatto alle porte dell’area. Il centrocampista sardo sposta chiaramente il pallone, ma l’arbitro fischia e in Primavera 1 il Var non è ancora previsto: è rigore. Proprio Gabellini incrocia perfettamente e sigilla sul 3-1 al 93’.

