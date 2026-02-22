Con Andrea Matta a “CasaCUS Cagliari” 

Oggi alle 15 andrà in onda la diciannovesima puntata stagionale di “CasaCUS Cagliari a Radiolina”, live in FM, sui social e sul web della radio, del CUS Cagliari e L'Unione Sarda. In studio: Lorenzo Camba e Pietro Casale, rispettivamente giocatore della prima squadra e direttore tecnico della scuola calcio, parleremo della stagione del settore calcio a Sa Duchessa. Durante il programma, una nuova puntata del format di Sara Paschina, le immagini e le voci dai campi del CUS Cagliari. Conduce Andrea Matta.