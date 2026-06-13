Comunità in festa  per Santa Barbara 

Una giornata di straordinaria fede a Burcei col “paese delle ciliegie” che ha regalato una festa e mille emozioni in onore di Santa Barbara. Un pomeriggio iniziato alle 17 con la vestizione della Santa Martire alla quale i burceresi, proprio cento anni fa, hanno regalato una chiesetta tutta sua all’ingresso del paese. Quell’anno, era il 1926, fu celebrata la prima edizione di una sagra diventata centenaria e che ieri è iniziata con la vestizione della Santa. Mani delicate l’hanno vestita d’oro, con ex voto, rose e un mantello rosso.

Poi, la processione col parroco padre Cristian Pisu, la cittadinanza, il neosindaco Marcello Malloru, il Comitato col presidente Davide Quartu, le launeddas, i cavalieri, i gruppi folk e i carabinieri in alta uniforme. Quindi la messa animata dal coro di Burcei, la cena e uno spettacolo folk in piazza. Una giornata regalata, grazie alla diretta di Videolina, anche agli emigrati nel mondo.

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