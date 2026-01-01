VaiOnline
Verso il voto.
02 gennaio 2026 alle 00:31

Comunali, si scaldano i motori 

Stochino cerca il bis ad Arzana. Gairo: l’ex assessore sfiderà il sindaco 

Quasi un terzo dei Comuni ogliastrini è atteso dal voto in primavera. Andranno alle urne le comunità di Arzana, Elini, Gairo, Ilbono, Loceri, Urzulei e Ussassai. Centri che nel complesso raggiungono 8.800 residenti. I votanti dovranno rinnovare i Consigli comunali ed eleggere i nuovi sindaci, in carica dall’autunno del 2020 quando si votò in piena emergenza pandemica. Invero, il loro mandato si sarebbe dovuto concludere lo scorso ottobre, ma per effetto di una legge quadro la scadenza è stata posticipata di qualche mese. Dei sette centri, il più popoloso è Arzana con i suoi 2.200 abitanti, i più piccoli Elini e Ussassai, che insieme sfiorano un migliaio di anime.

La nuova sfida

Ad Arzana si va verso lo Stochino-bis. Angelo, il sindaco di Forza Italia già consigliere regionale del Pdl e consulente in Europa, ammette che l’ipotesi di una seconda candidatura è più che un’idea: «Una parte importante della comunità, in particolare dal mondo delle associazioni, ci chiede di ripresentarci. Non nego che sentiamo questo calore, senz’altro un fattore importante per ripresentarci e portare avanti le opere avviate». Sono stati cinque anni di governo senza opposizione. «La maggior parte del gruppo ha espresso la volontà di proseguire. Chi più, chi meno, in base ai propri impegni professionali, ha lavorato per il bene del paese. Ma c’è un aspetto importante da evidenziare: fare l’amministratore sostenuto dalla comunità ha un senso, volersi per forza no. Le associazioni e l’intera comunità sono il cuore pulsante della nostra azione amministrativa. Oggi fare l’amministratore è impegnativo e capisco le difficoltà che incontrano altre amministrazioni. Noi contiamo anche sul supporto degli uffici e della segreteria».

Le indiscrezioni

A Gairo l’ipotesi più calda è la sfida tra l’uscente Sergio Lorrai (Pd) e il suo ex vicesindaco, Francesco Carta (Riformatori), recordman (insieme al sindaco di Jerzu, Carlo Lai) di preferenze alle recenti provinciali. A Urzulei, Ennio Arba, a dispetto della carta d’identità ingiallita (74 anni), potrebbe correre per il terzo mandato di fila. A sfidare l’odontoiatra, esponente Pd, potrebbero essere Pier Giorgio Lorrai, anch’egli odontoiatra, e Fabio Lorrai, ingegnere. A Ilbono, Giampietro Murru non disdegnerebbe un nuovo incarico, ma qualcosa si muove nel gruppo legato al consigliere (area Pd) Emiliano Piroddi. Per Elini c’è l’ipotesi di un secondo mandato per Vitale Pili, lo stesso vale per Loceri e Ussassai, con Gianfranco Lecca e Chicco Usai pronti a richiedere la fiducia all’elettorato.

