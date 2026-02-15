Comunali, sarà una sfida tra ex alleati 

Arrivano le prime conferme sul fronte delle elezioni amministrative a Ussana. La sfida per la guida del paese nei prossimi cinque anni inizia a delinearsi e, salvo sorprese, i cittadini saranno chiamati a scegliere tra tre liste diverse, due delle quali già ufficializzate. La prima è quella guidata dall’attuale sindaco Emidio Contini, che si prepara a chiedere ai compaesani la riconferma in Municipio. L’altra è quella della consigliera Manuela Sedda, eletta nel 2020 come vicesindaca e assessora alla Pubblica Istruzione e a cui, dopo poco tempo, sono state revocate le deleghe.

L’ex vicesindaca

La rottura politica con Contini sarebbe maturata dopo circa un anno dalla vittoria elettorale. «Non si è mai capito davvero da dove sia nata. Io non sono il tipo che in Giunta o in Consiglio alza la mano se non è d’accordo. Se non condivido una scelta lo dico apertamente», afferma Sedda, insegnante all’Istituto Comprensivo di Monastir. Da quel momento, la scelta di non fermarsi e di proseguire un percorso autonomo culminato pochi giorni fa con l’annuncio ufficiale della sua candidatura a sindaca. «Il progetto non nasce dal nulla, ha fondamenta solide. Non potevo abbandonare quella parte di cittadini che mi avevano dato fiducia e che mi sono rimasti accanto anche dopo la revoca delle deleghe», dichiara la neocandidata alla carica di sindaca di Ussana.

La sua sarà una lista dichiaratamente civica, composta in parte da figure con esperienza amministrativa e in parte da persone che, pur non avendo ricoperto incarichi politici, sono attive nel tessuto sociale del paese. Tra i punti programmatici figurano giovani, sociale, sanità e scuola. «Punteremo su tutto ciò che non è stato fatto finora, in particolare la scuola. In dieci anni è stata completamente abbandonata: i fondi c’erano, ma vengono utilizzati solo ora e non basteranno a recuperare quello che non è stato fatto» prosegue Sedda.

Il sindaco

Sul fronte opposto, il sindaco uscente Contini guarda ai prossimi cinque anni come alla prosecuzione di un percorso avviato in questi anni. «Il nostro programma è pronto da tempo — dichiara il primo cittadino — stiamo amministrando e progettando per il futuro. Noi siamo per la continuità: abbiamo una decina di milioni di euro da investire, ma non ci fermiamo qui perché siamo sempre alla ricerca di nuovi fondi e finanziamenti per il paese. Il problema al momento è avere poche risorse all’interno dell’Ufficio tecnico», dichiara il sindaco, con un passato da dirigente bancario e oggi imprenditore agricolo e componente del Consiglio nazionale Anci. Anche Contini proporrà una lista civica composta da giovani, professionisti e imprenditori: confermati tutti i consiglieri uscenti a cui si aggiungeranno quattro nuovi candidati.

Salvo sorprese, si aggiungerà una terza lista composta prevalentemente da giovani finora estranei all’esperienza consiliare, ma che sono attivi da diverso tempo nelle attività sociali del paese.

RIPRODUZIONE RISERVATA