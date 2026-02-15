VaiOnline
Olimpiadi milano cortina
16 febbraio 2026 alle 00:31

Brignone e Vittozzi, oro d’Italia  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La straordinaria Federica Brignone ha regalato al nostro Paese un’altra medaglia d’oro: dopo quella nel Super G, ha vinto anche nello slalom gigante sulla scenografica pista di Cortina, impresa riuscita solo a Tomba a Calgary nel 1988. Eccezionale l’altra azzurra Lisa Vittozzi, oro nel biathlon, che ha disputato una gara intensa, infallibile alla carabina (20 su 20) e irraggiungibile nella 10 km. Argento nello snowboard cross con Moioli e Sommariva, bronzo per la staffetta di sci di fondo. L’Italia con 22 medaglie supera il record che resisteva dal 1994.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

I sindaci aprono alla proposta di adozione dell’articolo 3 dello Statuto nei piani urbanistici comunali

«Nei Puc le barriere contro l’assalto»

Anci e Cal: percorso da approfondire. Villasimius studia come inserire subito le nuove norme 
Lorenzo Piras
Maltempo

Dodici persone salvate dalla piena del fiume

Esonda il Rio Mannu, la Nurra finisce sott’acqua: allerta meteo regionale prorogata fino alle 15 di oggi 
Mariangela Pala Emanuele Floris
La Sartiglia

Le stelle dei Contadini sulla città

Oristano, 14 centri in via Duomo. A segno anche su segundu e la moglie 
Valeria Pinna
La vestizione.

Un’ora e mezza tra tensione e sorrisi

Sara Pinna
Il caso

In un box di plastica il cuore da trapiantare

Polemiche per le modalità di trasporto dell’organo, il bimbo resta grave 
Bergamo

Tenta di rapire una bimba al market

I genitori: «Attimi di terrore». La piccola di un anno e mezzo ha un femore fratturato 
Palestina

Gaza, il board di pace scalda i motori

Adesione dell’Italia, domani la relazione di Tajani alla Camera 