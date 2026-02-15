Brignone e Vittozzi, oro d’Italia  

La straordinaria Federica Brignone ha regalato al nostro Paese un’altra medaglia d’oro: dopo quella nel Super G, ha vinto anche nello slalom gigante sulla scenografica pista di Cortina, impresa riuscita solo a Tomba a Calgary nel 1988. Eccezionale l’altra azzurra Lisa Vittozzi, oro nel biathlon, che ha disputato una gara intensa, infallibile alla carabina (20 su 20) e irraggiungibile nella 10 km. Argento nello snowboard cross con Moioli e Sommariva, bronzo per la staffetta di sci di fondo. L’Italia con 22 medaglie supera il record che resisteva dal 1994.