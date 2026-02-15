Pioggia e onde, si sbriciola  l’arco dell’amore di Melendugno 

Melendugno. L’ondata di maltempo che ha investito il sud della Puglia ha distrutto uno dei simboli più amati del Salento: l’imponente arco naturale dei faraglioni di Sant’Andrea, a Melendugno, noto come “arco dell’amore”, crollato in mare nella notte dopo violenti temporali e mareggiate. La forza delle onde, unita alle infiltrazioni d’acqua che negli anni hanno progressivamente eroso la costa adriatica, ha trasformato lo storico scorcio, meta quotidiana di turisti, fotografi e innamorati, in un cumulo di rocce affioranti.

«Un colpo al cuore durissimo», ha commentato il sindaco Maurizio Cisternino, ricordando l’importanza del sito anche come scenario di spot televisivi e materiale promozionale.

Danni simili si sono registrati in altre regioni: in Umbria, una porzione delle mura del castello di Fabro è crollata senza coinvolgere persone, mentre alcune abitazioni sono rimaste senza energia elettrica.

La Regione Puglia ha disposto sopralluoghi urgenti e stanziato fondi contro il dissesto, sottolineando l’importanza di prevenzione, monitoraggio e programmazione per fronteggiare gli effetti dei cambiamenti climatici.

