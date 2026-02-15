VaiOnline
Il caso
16 febbraio 2026 alle 00:31

In un box di plastica il cuore da trapiantare 

Polemiche per le modalità di trasporto dell’organo, il bimbo resta grave 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

NAPOLI. È in condizioni «stabili, ma di grave criticità» il bambino di 2 anni a cui il 23 dicembre scorso è stato trapiantato un cuore che si è rivelato danneggiato durante il trasporto, sulle cui modalità è emerso un dettaglio inquietante: l’organo sarebbe stato conservato in un semplice contenitore rigido di plastica anziché un box tecnologico in grado di mantenere costanti e monitorate, tramite un sensore, le temperature, e soprattutto impiegando ghiaccio secco, che raggiunge temperature di -80 gradi, invece del tradizionale ghiaccio tritato.

Come sta il piccolo

Secondo la consulenza dell’ospedale Bambino Gesù, interpellato per un secondo parere, le condizioni sistemiche del piccolo sono «incompatibili» e i fattori clinici prognostici «altamente sfavorevoli per un ritrapianto precoce». Le conclusioni, già anticipate verbalmente, sono state consegnate in copia integrale dall’ospedale Monaldi all’avvocato Francesco Petruzzi, che ieri le ha lette in diretta televisiva a “Domenica In” sottolineando l’assenza delle condizioni per un nuovo intervento immediato.

L’organo “bruciato”
Ma a sollevare interrogativi sulla sicurezza dei trasporti per trapianti e polemiche sono le condizioni con cui è stato trasportato il cuore, partito dal “San Maurizio” di Bolzano e destinato al “Monaldi” di Napoli: l’uso di un contenitore tecnologico, se fosse stato riempito con ghiaccio normale, avrebbe potuto garantire l’isolamento termico e la corretta conservazione dell’organo. Invece il ghiaccio secco, senza alcun sensore o sistema di controllo, ha fatto abbassare la temperatura in maniera drastica, provocando quello che gli investigatori definiscono il “bruciamento” irrimediabile dell’organo.

Le indagini

L’inchiesta della procura di Napoli, per lesioni colpose, vede sei medici e paramedici iscritti nel registro degli indagati, mentre il Nas di Trento, competente per Bolzano, sta verificando le procedure adottate nell’espianto e nel trasporto di altri organi quel giorno: gli accertamenti dovranno chiarire chi ha reperito il materiale, chi ha preparato il cuore e se siano stati effettuati controlli prima della partenza verso Napoli.

Al “Monaldi” lavorano anche ispettori del ministero della Salute e della Regione Campania, concentrandosi anche sul comportamento dei medici nei confronti della madre, che fu avvisata del mancato funzionamento del cuore senza ulteriori spiegazioni.

I passi successivi

Oggi una riunione dell’équipe di valutazione dell’ospedale “Monaldi” dovrà stabilire i passi successivi nel percorso terapeutico del piccolo. La madre ha lanciato un appello: «Chiedo aiuto anche al Papa», esprimendo la drammaticità della situazione e la speranza di un sostegno istituzionale e morale.

L’attenzione è ora rivolta non solo alla ricostruzione dei fatti e alle responsabilità penali, ma anche alla revisione dei protocolli di trasporto e conservazione degli organi, con l’obiettivo di evitare che simili tragedie possano ripetersi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Olimpiadi milano cortina

Brignone e Vittozzi, oro d’Italia

l Nello sport
I sindaci aprono alla proposta di adozione dell’articolo 3 dello Statuto nei piani urbanistici comunali

«Nei Puc le barriere contro l’assalto»

Anci e Cal: percorso da approfondire. Villasimius studia come inserire subito le nuove norme 
Lorenzo Piras
Maltempo

Dodici persone salvate dalla piena del fiume

Esonda il Rio Mannu, la Nurra finisce sott’acqua: allerta meteo regionale prorogata fino alle 15 di oggi 
Mariangela Pala Emanuele Floris
La Sartiglia

Le stelle dei Contadini sulla città

Oristano, 14 centri in via Duomo. A segno anche su segundu e la moglie 
Valeria Pinna
La vestizione.

Un’ora e mezza tra tensione e sorrisi

Sara Pinna
Bergamo

Tenta di rapire una bimba al market

I genitori: «Attimi di terrore». La piccola di un anno e mezzo ha un femore fratturato 
Palestina

Gaza, il board di pace scalda i motori

Adesione dell’Italia, domani la relazione di Tajani alla Camera 