16 febbraio 2026 alle 00:30

Tenta di rapire una bimba al market 

I genitori: «Attimi di terrore». La piccola di un anno e mezzo ha un femore fratturato 

Bergamo. «Sono stati attimi davvero concitati, siamo davvero scossi. Abbiamo avuto paura, tanta paura». Il giorno dopo il tentativo sventato di rapire la figlia mentre facevano la spesa al supermercato di via Corridoni, nella loro Bergamo, i genitori della bimba di appena un anno e mezzo sono ancora spaventati.

Il racconto

«All'inizio non ci siamo resi conto della gravità della situazione – ha detto la coppia di quarantenni –. Più che a un rapimento abbiamo pensato alla possibilità che volesse lanciarla o farla cadere». Ha raccontato il padre: «È stata una frazione di secondo, il supermercato era pienissimo e non ti aspetti assolutamente una cosa del genere. Per me quell'uomo si stava semplicemente accovacciando per legarsi i lacci delle scarpe, invece ha preso la bambina e l’ha sollevata».

La frattura

La piccola, con una gamba rotta per via della foga usata dal rapitore, «è comunque sorridente e ha ripreso a giocare. Nella sfortuna, è andata veramente bene», ha detto ancora il padre. La bambina ha il femore fratturato, mentre si attende oggi l'interrogatorio del 47enne, senza fissa dimora e di origini rumene, che ha provato a portare via la piccola alla famiglia. L’uomo dovrà spiegare al gip le ragioni del gesto. È accusato di tentato sequestro di persona aggravato e lesioni personali.

La polizia

A fermare l’uomo gli agenti della Squadra Mobile. Il dirigente Marco Cadeddu ha sottolineato: «L'episodio è sicuramente molto grave, ma tante persone sono intervenute a difesa della bambina e della madre». Sul caso la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, ha detto: «È successo un fatto di estrema gravità. Esprimo la più sincera vicinanza alla bambina ferita e alla sua famiglia per i momenti terribili vissuti. Da parte della magistratura auspico provvedimenti che evitino la reiterazione del reato».

