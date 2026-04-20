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Urzulei.
21 aprile 2026 alle 00:17

Comunali: Mesina lascia, Giampiero Cabiddu sfida Ennio Arba 

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Quarantotto anni, professione ingegnere, Giampiero Cabiddu è l’antagonista di Ennio Arba (74) alle elezioni amministrative. Dopo le indiscrezioni filtrate nel fine settimana, ora c’è anche l’ufficialità sul nome di chi contenderà la fascia tricolore al sindaco uscente di Urzulei che correrà per il terzo mandato di fila.

Alle urne, i prossimi 7 e 8 giugno, gli elettori potranno scegliere fra l’odontoiatra tesserato Pd e l’ingegnere di area sardista proveniente dai banchi dell’opposizione. Giuseppe Mesina, già sindaco fra il 2000 e il 2010, ha deciso di fare un passo di lato e lasciare spazio a Cabiddu. «Anche per dare un segno di discontinuità con il passato, lasciamo spazio ai giovani che sono il futuro della nostra comunità», ha detto il veterinario, che sostiene Cabiddu. «Sarà una lista di giovani, affiancati da figure esperte. Io resto a disposizione per qualche suggerimento, in virtù della mia esperienza amministrativa. Mi auguro che soffino venti di rinnovamento anche nel gruppo di Ennio Arba, proprio perché è giusto coinvolgere i giovani».

Nel paese del Supramonte, così come negli altri sei centri ogliastrini attesi dalle consultazioni per il rinnovo dei Consigli comunali, sono in corso gli ultimi confronti in vista della presentazione delle liste (9 maggio). (ro. se.)

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