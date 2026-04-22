Comunali, i candidati svelano le carte 

Le certezze arriveranno solo fra circa due settimane alla presentazione ufficiale delle liste, ma ormai sembra quasi definito il quadro delle candidature alle elezioni amministrative del 7-8 giugno nei 38 paesi dell’Oristanese che rinnoveranno sindaco e Consigli comunali.

Dal punto di vista politico, neppure una lista si presenta come appartenente in maniera netta ad uno schieramento e tutti precisano di far parte di gruppi civici nati per dare un governo democratico alle proprie comunità. Molti confronti si preannunciano accesi ed incerti, ma esisterebbe anche la possibilità che in qualche Comune non venga presentata alcuna lista o che la sola lista in campo debba battere il quorum. Questo perché da tante parti diventa impossibile trovare candidati disponibili.

Il caso “Bidonì”

I seggi quasi sicuramente non verranno aperti a Bidonì, uno dei piccoli paesi della Sardegna con 115 abitanti, dove non si ripresenta il gruppo guidato dalla sindaca Ilaria Sedda. Se così fosse, al termine del mandato amministrativo di giugno arriverà un commissario nominato dalla Regione, cosa peraltro accaduta anche in passato.

Una sola lista

Tra i comuni con una sola lista, dove evidentemente le difficoltà a reperire dei nomi sono state insormontabili, figurano sei paesi. A Paulilatino , escluse sorprese dell’ultima ora, sembra certa la presentazione di una sola lista, quella guidata dal sindaco e attuale consigliere provinciale, Domenico Gallus. A Ula Tirso in campo ci dovrebbe essere solo la lista guidata dal già sindaco Antonello Piras mentre non sembra si riproponga l’attuale, Danilo Cossu. A Busachi la maggioranza uscente propone alla carica di sindaco Lino Cordella, annunciato anche in questo caso senza avversari. Corsa in solitario anche per i sindaci attualmente in carica a Flussio , Giovanni Antonio Zucca, e a Montresta , Salvatore Salis. Infine, a Fordongianus Serafino Pischedda tenta di riconquistare la fascia tricolore con l’obiettivo di superare il quorum.

Guilcier, Barigadu

Ad Abbasanta è ormai certa la sfida tra due donne che si contenderanno la fascia tricolore. Alla sindaca Patrizia Carta si contrapporrà Ileana Arca, a capo di “Abbasanta Insieme”, che ha già ufficializzato i nomi della sua squadra: Luca Dessì, Francesco Licheri, Linda Manconi, Gabriele Pinna, Stefano Porru, Edoardo Puggioni, Marco Putzulu, Carla Sedda, Stefano Serra, Stefania Serra, Roberto Sias, Michele Vinci.

Nella vicina Norbello , dopo 10 anni dove si presentava una sola lista, gli elettori potranno scegliere stavolta su due alternative proposte con a capo Daniela Meloni e Matteo Manca. Nel Barigadu è ormai definita le sfida a Neoneli tra Ivano Piras e Irene Magari.

Planargia, Mandrolisai

A Suni invece andrà in scena il duello di cinque anni fa fra il sindaco Massimo Falchi e il suo competitor Pier Tonio Pinna. Una situazione simile si potrebbe verificare anche a Samugheo , dove pare proprio che possano correre tre liste. Come sempre trapela sinora molto poco e neppure dalla maggioranza uscente, è arrivata l’ufficialità per la ricandidatura dell’attuale sindaco Basilio Patta.

Asuni e Mogoro

Più incerta la situazione ad Asuni dove non è ancora sicura la ridiscesa in campo del sindaco Gionata Petza che nel caso si troverebbe ad affrontare la sfida con la lista guidata da Oreste Ricci.

A Mogoro , uno dei centri più popolosi di quelli che andranno al voto, la sfida sarà fra amministratori esperti e di lungo corso come i candidati alla carica di sindaco Ettore Melis e Luca Orrù. Della squadra di quest’ultimo è già noto che faranno parte il vicesindaco Federico Piras, gli assessori Francesco Serrenti e Diana Sofia Meloni. L’altra lista che scenderà in campo, “Laboratorio Mogoro”, è invece costituita dall’unione dei due gruppi di opposizione che 5 anni fa si erano presentati divisi. Questa volta invece, è stata trovata una intesa con alla guida Melis. Insieme a lui i consiglieri uscenti Mauro Ghiani, Gianni Pia e Loredana Spanu.

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