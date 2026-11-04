Como, un’euromeraviglia 

Lens 1

Como 9

Lens (3-4-1-2) : Risser, Antonio, Baidoo, Udol, Aguilar, Cuisance, Haidara (25' st Bulatovic), Skoras (1' st Abdulhamid), Thauvic (25' st Kadile), Ivanović (1' st Mesloub Soares), Hazard. In panchina Gurtner, Gorgelin, Celik, Sotoca, Titraoui, Tobido, Gradit, Sangan. All. Cahuzac

Como (4-2-3-1) : Butez, Couto, Ramon, Kempf (27' st Smolcic), Valle, Milla (13' st Ricci), Perrone, Da Cunha (13' st Liberali), Nico Paz (13' st Batturina), Caqueret, Douvikas (16' st Papaccioli). In panchina Ginelli, Sanchez, Dossena, Kaiki Bruno, Grilli. All. Fabregas

Arbitro : Rohit Saggi (Nor)

Reti : nel pt 7' e 32' Douvikas, 40' Nico Paz, nel st 2' Da Cunha, 8' Kempf, 12' Douvikas, 17' Liberali, 20' Aguilar, 25' Baturina, 47' Papaccioli.

Lens. Incredibile, quasi impensabile: il Como annienta il Lens, segna nove gol, ne subisce solo uno e dopo quattro partite è quarto in classifica in Champions League. Nove punti, davanti a Aston Villa, City e Barcellona per differenza reti. Il Como è una macchina perfetta a cui riesce ad aggiungere estro e bellezza, e nella serata della goleada c'e' anche la tripletta di Douvikas che lo incorona capocannoniere della competizione. A Lens è un assolo che dura novanta minuti, un piacere per gli occhi e un orgoglio per il calcio italiano, perché il Como ne sta esaltando la reputazione in Europa.Il sogno Champions non è più utopia, perché è concreta la possibilità di arrivare tra i top club al debutto nella competizione. Un'impresa titanica, la consacrazione del lavoro fatto da Fabregas. Il Como è uno spettacolo per gli amanti del calcio e sta scrivendo pagine storiche di questo sport.

La partita

Apre le danze Douvikas dopo appena 7' ed è il segnale che sarà una serata complicatissima per i francesi. Dal 20' comincia a salire in cattedra Nico Paz il bellissimo raddoppio è di Douvikas con grande assist di Valle. Al 40' Douvikas cerca Nico Paz che calcia sotto la traversa. L'argentino però non esulta e mostra una maglia con la foto di Jesus de Miguel, l'attaccante del Tenerife scomparso per uno scontro di gioco in campo (“Descances en paz”). L'intervallo non interrompe l'assolo del Como che cala il poker dopo appena 2' col gol di Da Cunha. Il 5-0 è firmato Kempf, poco dopo il 6-0 è la tripletta di Douvikas. C'è spazio anche per Liberali che segna a 19 anni il 7-0. Poi c'è la firma di Baturina e il gol di Papaccioli a soli 18 anni. È 9-1. Clamoroso. Il Como è il secondo miglior attacco della Champions League: non è più solo una big di Serie A (domenica sfida l’Inter a San Siro), forse è ormai una grande anche in Champions.

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