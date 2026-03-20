Comincia lo sprint di Ossese, Nuorese e Ilvamaddalena  

In eccellenza comincia lo sprint finale, quello che non ammette errori. Un solo obiettivo: conquistare i tre punti nelle ultime cinque gare sperando che i rivali compiano passi falsi. Anzi: la rivale. Perché in testa c’è una sola squadra, lanciatissima verso il traguardo, con un margine di 4 punti sulla più immediata inseguitrice. È l’Ossese, in fuga da una settimana dopo il successo colto a Villasimius e il contemporaneo pareggio nella Nuorese in casa con il Lanusei, che ha spinto i barbaricini alla distanza attuale dalla vetta mentre dietro l’Ilva ha vinto a Tempio portandosi a ridosso del secondo posto (solo un punto divide gli isolani dai verdazzurri).

Insomma, alle 17 di oggi si saprà qualcosa di più su questo torneo sinora parecchio equilibrato. I bianconeri in testa alla graduatoria sono imbattuti, hanno il miglior attacco e la miglior difesa e da ottobre hanno ingranato la quinta recuperando sull’allora capolista (la Nuorese) e staccando nel tempo tutte le rivali.

Tenendo questo ritmo sembra difficile che i detentori di tre Coppe Italia di categoria (record, tra l’altro vinte nelle ultime cinque stagioni compresa questa) possano lasciarsi sfuggire il bersaglio grosso.

Ma la concorrenza è notevole e non va sottovalutata, come non sono da scartare a priori eventuali cali di concentrazione. La Nuorese è lì e può sfruttare a suo vantaggio lo scontro diretto previsto in casa nella prossima giornata; l’Ilva una stagione fa era in Serie D e secondo gi addetti ai lavori ha l’organico migliore.

Insomma, non è finita. Ed ecco il programma odierno: l’Ossese attende in casa il Carbonia, squadra in lieve ripresa nell’ultimo periodo; la Nuorese fa visita al Taloro Gavoi, formazione da prendere con le pinze; l’Ilva forse ha il compito meno difficile, tenuto conto che affronta tra le mura amiche il Sant’Elena ultimo a un passo dalla retrocessione.

In zona playoff il Tempio, quarto e ormai distante 10 lunghezze dal primato, va a Iglesias; l’Atletico Uri quinto (ultima posizione per accedere agli spareggi promozione) afronta in casa il Tortolì terzultimo; il Lanusei, sotto di un punto, gioca al Lixius contro il Villasimius ancora sul filo dei playout; il Santa Teresa a quota 31 (+1 sul Villasimius e -1 dal Carbonia) va a Calangianus, che ha i suoi stessi punti. Infine a Cagliari c’è un decisivo match salvezza tra la Ferrini penultima (25) e il Buddusò (quartultimo, 29 punti).

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