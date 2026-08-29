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La guerra
30 agosto 2026 alle 00:25

Colpito un deposito militare al centro di Kiev 

Colloqui tra Russia e Bielorussia: si teme un coinvolgimento diretto di Minsk 

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Kiev. Il raid delle forze russe che nel cuore della notte si è abbattuto sul distretto di Bucha, alle porte di Kiev, non si è solamente trasformato nell’ennesima strage della guerra in Ucraina, con almeno 37 morti e oltre 40 feriti. Ma si rivelato un micidiale doppio colpo di Mosca, che con un solo attacco non solo ha danneggiato le forze militari ucraine, ma ha anche portato l’ennesimo terremoto all’interno delle istituzioni di Kiev: Volodymyr Zelensky è stato infatti costretto ad ammettere che quello colpito nella notte era un deposito dell’esercito con proiettili, mine, munizioni, droni ed esplosivi. Un magazzino tragicamente incuneato tra le case civili, «che non avrebbe assolutamente dovuto trovarsi lì», ha tuonato il presidente dopo che le detonazioni durate ore hanno portato al tragico bilancio di vittime. «Inaccettabile», ha rincarato il leader di Kiev annunciando un’inchiesta.

L’inchiesta

I video circolati online e sui media che mostrano l’enorme esplosione seguita dalle detonazioni secondarie con fiamme in tutte le direzioni sono rappresentativi di quella che Zelensky ha definito, senza mezzi termini, «una situazione terribile e una grave negligenza». Tanto da spingere il capo di Stato a rivelare la natura militare del magazzino: normalmente le autorità ucraine non commentano mai i danni alle installazioni dell’esercito. «Coloro che hanno permesso che ciò accadesse devono essere ritenuti responsabili delle loro decisioni. I regolamenti sono chiari: le munizioni non possono essere immagazzinate vicino ad abitazioni o altre zone residenziali», ha ancora sottolineato il leader ucraino, promettendo che «verranno sicuramente tratte le conclusioni appropriate». La vicenda ha scatenato le polemiche in Ucraina, in un momento in cui la popolarità di Zelensky è in discesa e il presidente avverte la pressione della piazza, tornata a farsi sentire dopo il siluramento del popolare ex ministro della Difesa Mikhailo Fedorov che ha invocato elezioni.

L’escalation

Intanto, gli attacchi continuano a intensificarsi e si teme per i prossimi mesi: secondo Kiev, la leadership militare russa avrebbe ricevuto dal Cremlino l’incarico di elaborare diverse opzioni per una possibile offensiva nelle direzioni di Kiev e Chernihiv, nel nord del Paese. Sebbene al momento si tratti solo di attività di pianificazione e preparazione di possibili scenari, e non dell’avvio di un’operazione offensiva, l’eventuale apertura di una nuova linea del fronte a nord desta inevitabilmente preoccupazione a Kiev. Anche per questo, non è passato inosservato l’incontro “informale” avvenuto a Mosca tra Vladimir Putin e il leader bielorusso Alexander Lukashenko. Tra trasferimenti di armi ed esercitazioni militari congiunte - anche nucleari - il timore è che Minsk possa essere trascinata nel conflitto per provare a dare la vittoria a Mosca.

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