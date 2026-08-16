VaiOnline
Via Bosco Cappuccio
17 agosto 2026 alle 00:57

Colpisce 3 auto in contromano e poi scappa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È entrato contromano a bordo della propria auto in via Bosco Cappuccio e, dopo aver colpito altri tre veicoli, è fuggito. Sarebbe questa la prima ricostruzione dell’incidente di Ferragosto a San Michele, a pochi passi dalla chiesa della Medaglia Miracolosa.

L’auto pirata, secondo quanto riferito dai testimoni, avrebbe imboccato la via contromano, finendo per travolgere un’altra macchina che procedeva in direzione opposta. In seguito all’urto, sono stati colpiti anche due mezzi in sosta. Fortunatamente, nessuna grave conseguenza per il conducente dell’auto colpita, che ha rifiutato i soccorsi dell’ambulanza del 118, arrivata in via Bosco Cappuccio.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale. Gli agenti, oltre ad aver eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, sono alla ricerca del responsabile che, secondo le testimonianze raccolte, si sarebbe allontanato a tutta velocità.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

il dramma

Oltre 170 arrivi in sole 48 ore «Ma l’hotspot identifica tutti»

La questora di Cagliari: nessuno sfugge all’identificazione 
Luigi Almiento
La legge è ferma in Consiglio regionale dal 2024: «Non ci sono più scuse»

«L’hanno detto i giudici, ci salva solo la Pratobello»

Appello dei Comitati a Todde dopo la sentenza della Consulta 
Alessandra Carta
Il bilancio

Ferragosto, la Sardegna oltre ogni record

Grandi numeri e caos nel weekend nelle principali località balneari e nelle città 
Cristina Cossu
L’evento

Palio di Siena rinviato per un acquazzone Tittia spera col Nicchio

Il fantino di Nurri su “Andaebola” Tra i favoriti Dino Pes e Carlo Sanna 
(g. d.)
Il crimine

Colpo al museo, rubate opere milionarie

Portati via sei quadri di Antonello da Messina: due abbandonati nella fuga 