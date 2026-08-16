Colpisce 3 auto in contromano e poi scappa 

È entrato contromano a bordo della propria auto in via Bosco Cappuccio e, dopo aver colpito altri tre veicoli, è fuggito. Sarebbe questa la prima ricostruzione dell’incidente di Ferragosto a San Michele, a pochi passi dalla chiesa della Medaglia Miracolosa.

L’auto pirata, secondo quanto riferito dai testimoni, avrebbe imboccato la via contromano, finendo per travolgere un’altra macchina che procedeva in direzione opposta. In seguito all’urto, sono stati colpiti anche due mezzi in sosta. Fortunatamente, nessuna grave conseguenza per il conducente dell’auto colpita, che ha rifiutato i soccorsi dell’ambulanza del 118, arrivata in via Bosco Cappuccio.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale. Gli agenti, oltre ad aver eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, sono alla ricerca del responsabile che, secondo le testimonianze raccolte, si sarebbe allontanato a tutta velocità.

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