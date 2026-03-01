VaiOnline
Serie D.
01 marzo 2026 alle 02:36

Colpaccio dell’Ischia, altra caduta per il Monastir 

Monastir 0

Ischia 1

Monastir (4-2-3-1) : Cocco; Pinna, Cortinovis, Porru, Piseddu (37’ st Solmonte); Nagüel (24’ st Ardau), Corcione; Gibilterra (32’ st Pisano), Piro, Leone; Aloia. In panchina Fusco, Jah, Conti, Piras, Perra, Collu. Allenatore Angheleddu.

Ischia (4-2-3-1) : Gemito; Fontanelli, Chiariello, Lonigro, Asikainen; Decampos, Montanino; Esposito (34’ st Di Lauro), Belloni (42’ st Kaziewicz), Castagna (20’ st Kone); Longo. In panchina Mariani, Petta, Trofa, Consalvi, Boiani, Faella. Allenatore Corino.

Arbitro : Zantedeschi di Verona.

Rete : 3’ st Longo.

Note : ammonito Lonigro. Recupero 0’ pt – 5’ st.

MONASTIR. Seconda sconfitta consecutiva per il Monastir, che stavolta perde di misura in casa contro l’Ischia. Ai biancoblù non basta la reazione dopo il gol subito a freddo in avvio di ripresa per portare a casa punti. Ora il terzo posto è a rischio.

Al Comunale partono bene i campani che al 6’ si rendono pericolosi con un tiro di Castagna murato dalla difesa. Al 7’ tiro di Esposito bloccato da Cocco. All’8’ gli ospiti trovano il palo su una conclusione di Belloni. Al 14’ primo tentativo del Monastir con un colpo di testa di Aloia parato dal portiere. Al 24’ tiro di Leone deviato in angolo dalla difesa. Al 29’ grande occasione per i campidanesi: Aloia serve Piro che calcia in porta, Gemito respinge di piede.

Al 3’ del secondo tempo arriva il vantaggio ospite: Lonigro serve Longo che in area piccola segna di destro. I biancoblù reagiscono all’11’ con un colpo di testa di Aloia che finisce a lato. Al 13’ tiro-cross di Gibilterra dalla fascia, la palla sbatte sulla traversa ed esce. Al 25’ contropiede dell’Ischia con Kone che serve Esposito il cui mancino va fuori. Al 28’ biancoblù vicini al gol con Piro che centra il palo da distanza ravvicinata, sulla respinta Ardau calcia ma Gemito salva sulla linea. Nel recupero forcing del Monastir che al 46’ sfiora il pari con un sinistro dalla distanza di Corcione.

