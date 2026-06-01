VaiOnline
Elezioni.
02 giugno 2026 alle 00:48

Colombia, il trumpiano de la Espriella in vantaggio verso il ballottaggio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Bogotà. Si chiama Abelardo de la Espriella la nuova stella del firmamento trumpiano in America Latina. Controverso avvocato e uomo d’affari 47enne, dall’oratoria incendiaria, origini italiane e una passione per le nostre canzoni e la nostra moda, è, cifre alla mano, il favorito a diventare il prossimo presidente della Colombia. E porre fine, in caso di vittoria, al governo progressista di Gustavo Petro. Tuttavia, la partita è ancora aperta.

Domenica ha vinto il primo turno delle presidenziali con il 43,7% dei consensi, superando di oltre 600.000 voti il candidato della sinistra favorito alla vigilia, il filosofo Ivan Cepeda, fermo al 40,9%. Saranno loro i due sfidanti al ballottaggio in programma il 21 giugno, protagonisti di una battaglia politica tra due visioni opposte, inconciliabili. Terza arrivata, con appena il 6,9% dei voti, la grande sconfitta di questo turno elettorale, la candidata conservatrice Paloma Valencia, del partito dell’ex presidente Alvaro Uribe.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Quartu.

Muore mentre spegne il fuoco

l Daga, Serreli
L’emergenza

La Sardegna affronta l’epidemia: 17 centri di riferimento nell’Isola

Allarmante l’arrivo incontrollato del paziente da Kinshasa a Elmas 
Il caso

Deroga solo per Terna, non si fermano i lavori per il Tyrrhenian Link

Sulla litoranea Quartu-Villasimius traffico nel caos sino al 30 giugno 
Giorgia Daga
Regione

Sanità, l’ipotesi dell’interim fino al 2029

Todde ricopre il doppio incarico da sei mesi, malumore crescente in maggioranza 
Roberto Murgia
Verso il voto

Cinque candidati per rivitalizzare Tempio

La città cerca nuovo slancio per non perdere lo status di capoluogo insieme a Olbia 
Andrea Busia
Turismo

A Porto Rotondo il rilancio riparte da un ventenne

Edoardo Donà dalle Rose si candida nella cordata per guidare il Consorzio 
Caterina De Roberto
la festa della Repubblica

Per il 2 Giugno meno vip e più cittadini

Mattarella aprirà la parata con la deposizione all’altare della Patria 
Cosenza.

Quattro corpi carbonizzati nel minivan

Gli agenti della Squadra mobile seguono la traccia dell’omicidio plurimo 