Colombia avanti: Mina esulta dalla panchina 

La Colombia di Yerry Mina è agli ottavi di finale dei Mondiali. Il difensore del Cagliari ha festeggiato dalla panchina, perché continua a essere a 0 minuti nel torneo, ma l’1-0 di Kansas City contro il Ghana che proietta i Cafeteros al secondo turno a eliminazione diretta è comunque un risultato più che positivo, per una nazionale che finora ha messo in mostra tanto talento. Fra cui quello di Suárez, che al 14’ è riuscito ad andare via sulla linea di fondo a destra per mettere in mezzo: Luis Díaz non c’è arrivato sul primo palo, ma sul secondo Arias (solissimo) ha realizzato il definitivo 1-0.

Successivamente la Colombia ha avuto diverse occasioni per raddoppiare, con un gol annullato per fuorigioco a Luis Díaz (56’) e un intervento decisivo del portiere del Ghana Ati-Zigi sullo stesso esterno del Bayern Monaco (58’, destro a botta sicura in piena area di rigore), ma pur mancando il colpo del ko non ha rischiato particolarmente. Con 3 vittorie e un pareggio (lo 0-0 contro il Portogallo, comunque valso il primo posto nel girone), i sudamericani si presentano all’ottavo di martedì alle 22 contro la Svizzera con grande fiducia e voglia di andare ulteriormente avanti in questi Mondiali.

La sconfitta del Ghana ridimensiona invece un po’ il percorso delle squadre africane: ai gironi avevano passato il turno 9 su 10, con la Tunisia unica eliminata, dai sedicesimi invece sono riuscite a raggiungere gli ottavi soltanto l’Egitto e il Marocco. (r. sp.)

RIPRODUZIONE RISERVATA