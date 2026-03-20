Collegium Kalaritanum oggi in concerto a Pirri 

Prosegue il progetto musicale e culturale “Voci dalle periferie” del Coro Collegium Karalitanum, realtà corale tra le più autorevoli della Sardegna, con una lunga esperienza regionale, nazionale e internazionale. Il nuovo appuntamento è in programma stasera alle 18.45 nella chiesa di San Giuseppe a Pirri, e si inserisce anche nel calendario dei festeggiamenti dedicati al Santo patrono. Diretto dal Maestro Giorgio Sanna, il Collegium Karalitanum propone un percorso musicale articolato e suggestivo, che attraversa repertori di musica colta internazionale e tradizione sarda. In programma composizioni di autori come Tomás Luis de Victoria, Zoltán Kodály, Allori, Ēriks Ešenvalds, Garau e Sanna, in un dialogo tra epoche, linguaggi e identità sonore. La serata inizierà con un saluto musicale della Corale San Giuseppe, diretta da Maurizio Porcu.

Il progetto

“Voci dalle periferie” nasce con l’obiettivo di portare la musica corale nei quartieri e nei luoghi meno centrali della città, valorizzandone il tessuto sociale e culturale. Un percorso che intende restituire centralità alle comunità locali attraverso il linguaggio universale della musica, creando occasioni di partecipazione al di fuori dei circuiti tradizionali.

L’attività

Fondato nel 1973, il Coro Collegium Karalitanum è oggi una delle formazioni corali più longeve e prestigiose della Sardegna. Con oltre 53 anni di attività, rappresenta un punto di riferimento della coralità regionale, nazionale e internazionale. La sua missione è promuovere la musica corale in tutte le sue espressioni, valorizzando in particolare il patrimonio linguistico e musicale dell’Isola.

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