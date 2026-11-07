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Polizia.
08 novembre 2026 alle 00:24

Cocaina consegnata a domicilio: arrestato un 24enne 

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Una segnalazione, sull’App della Polizia, YouPol, su una presunta attività di spaccio, con consegna a domicilio della droga, ha fatto scattare le indagini dei Falchi della Squadra Mobile: così, dopo gli accertamenti a Pirri, i poliziotti hanno fermato Fabio Felleca, 24 anni. I controlli hanno permesso di recuperare, nella casa del giovane, 100 grammi di cocaina, 2mila euro in contanti e altro materiale ritenuto di interesse investigativo.

Su disposizione del pm di turno, Felleca è stato arrestato e processato per direttissima. Assistito dall’avvocato Francesco Mele, ha ottenuto i termini a difesa. L’udienza per la scelta del rito è stata rinviata a febbraio. Il giudice ha disposto intanto la custodia cautelare ai domiciliari.

Irreperibile

Sempre i Falchi, sotto il coordinamento del dirigente della Mobile, Davide Carboni, hanno portato a termine anche un’altra operazione a San Michele. Il conducente di un’auto non si è fermato all’alt della Polizia: è iniziato così un inseguimento. Il fuggitivo con la vettura ha danneggiato alcune macchine parcheggiate. Poi è scappato a piedi. Oltre ai Falchi sono arrivati in aiuto anche le pattuglie della Squadra Volante, della Mobile e anche dei Carabinieri. Secondo le accuse Francesco Cossu, 23 anni, ha infine tentato di nascondersi un un’area abbandonata. Qui è stato bloccato dai poliziotti delle volanti. Denunciato per la fuga in auto, è stato però arrestato perché il giovane (difeso dall’avvocato Riccardo Floris) era destinatario di un provvedimento: doveva scontare una pena di sei mesi per un reato commesso da minorenne. È stato così accompagnato prima nel penitenziario di Quartucciu poi nel carcere di Uta. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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