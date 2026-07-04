Cobolli e Paolini  volano agli ottavi di Wimbledon 

Jasmine Paolini e Flavio Cobolli raggiungono Jannik Sinner negli ottavi di finale di Wimbledon. Nel tabellone femminile, la toscana ha disposto senza affanni dell'ellenica Maria Sakkari, regolata con un netto 6-1, 6-2. Paolini nel primo set vola 5-0, Sakkari tiene un servizio e l'italiana chiude. Il secondo fila sulla falsariga del primo, con Paolini avanti 4-0. Sakkari salva due palle break e il game, ma è l'italiana a volare agli ottavi, dove troverà la filippina Alexandra Eala, che ha sorpreso 7-6(9), 6-2 la polacca Iga Swiatek, numero 3 del torneo e campionessa uscente. Cade anche la numero 2, la kazaka Elena Rybakina, sconfitta 7-6(4), 6-1 dalla belga Elise Mertens. Nel maschile, Cobolli non molla e la spunta 0-6, 7-6(4), 6-7(5), 6-2, 6-2 in rimonta sul russo Karen Khachanov. Dopo un primo set inguardabile, inizia un match scandito dai servizi, che arriva per due volte al tiebreak: uno lo vince il romano, l'altro il russo. Sotto due set a uno, Cobolli la ribalta, con due break per set e nel prossimo turno, affronterà l'australiano Alex De Minaur.

Sonego e Berrettini

Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini lottano, ma devono salutare Londra. Sonego è stato sconfitto 4-6, 6-3, 6-4, 7-6(5) dallo statunitense Taylor Fritz. Match scandito dai servizi. Nel primo set, al torinese basta un break sul 2-2 per aggiudicarsi il parziale. Nel secondo, è il californiano a pareggiare i conti strappando il servizio al suo avversario nel sesto gioco. Un solo break anche nel terzo set, ancora a favore di Fritz (sull'1-1). Sonego ha due occasioni per il controbreak sul 3-4, ma non riesce a concretizzarle. Nel quarto si va al tiebreak: Sonego si issa fino al 5-3, ma subisce il ritorno dello statunitense, che conquista quattro punti consecutivi e il match. Berrettini ha portato al quinto il bulgaro Grigor Dimitrov, prima di cedere 6-3, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3.Il primo set viene deciso da un solo break bulgaro nel quarto gioco. Nel secondo, c'è solo una palla break, ma è ancora letale per Berrettini, che vede il suo avversario issarsi due set a zero. L'italiano rientra in gara con un break nel sesto gioco, che vale il terzo set. Break azzurro in apertura di quarto, Dimitrov pareggia sul 3-3, ma Berrettini è on-fire: ancora un break e si va al quinto. Il break al quarto gioco, manda Dimitrov sul 4-1 e da li agli ottavi.

Sinner in campo

Torna in campo Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo (terzo match sul Centrale dalle 14.30), affronta un avversario mai incontrato prima, il qualificato giapponese Shintaro Mochizuki. Anche ieri, il suo maggior contendente, il tedesco Alexander Zverev, ha superato il turno in tre set, superando 6-2, 7-6(4), 6-4 lo statunitense Marcos Giron.



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