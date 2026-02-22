Città Giardino, campo sportivo chiuso 

Dopo le polemiche sulla gestione dello stadio Frogheri, per gli sportivi nuoresi arriva un’altra tegola. Il campo di Città Giardino per ora è off limits. Il Comune di Nuoro lo chiude per ragioni di sicurezza sulla base delle valutazioni di pericolosità espresse dai vigili del fuoco. Ieri l’annuncio della chiusura immediata e temporanea della struttura di via Degli Oleandri che ospita gli allenamenti delle Giovanili della Nuorese calcio, accolte per ora nell’impianto della Solitudine.

L’ordinanza

«La decisione - spiega il sindaco Emiliano Fenu - è stata assunta a tutela dell’incolumità degli atleti e di chiunque frequenti l’impianto in seguito delle verifiche effettuate dai vigili del fuoco che hanno riscontrato una situazione di potenziale pericolo legata allo stato della recinzione». Con queste motivazioni il primo cittadino firma l’ordinanza di chiusura.

Le verifiche

Nei prossimi giorni saranno avviati gli accertamenti necessari per chiarire le cause del danneggiamento. Resta da capire, infatti, se siano conseguenza del maltempo e delle forti raffiche di vento dei giorni scorsi oppure se siano dovute ad atti dolosi.

Gli interventi

L’amministrazione comunale fa sapere di aver attivato gli uffici competenti per procedere con gli interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino, così da consentire la riapertura dell’impianto nel più breve tempo possibile e in condizioni di piena sicurezza. «La sicurezza dei nostri ragazzi, degli sportivi e dei cittadini viene prima di tutto - aggiunge Fenu -. Si tratta di una misura necessaria e responsabile. Lavoreremo con la massima rapidità per restituire alla comunità un impianto sicuro e pienamente fruibile».

L’alternativa

Sulla vicenda interviene anche la vicesindaca e assessora allo sport, Natascia Demurtas: «Mi sono attivata personalmente per individuare una soluzione alternativa che consentisse alla squadra che avrebbe dovuto giocare in casa in data odierna (ieri ndr) di proseguire regolarmente l’attività sportiva. Grazie alla collaborazione delle società coinvolte, il campetto della Solitudine è stato individuato come sede provvisoria per le partite e per gli allenamenti. Era prioritario garantire continuità ai ragazzi, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza. Lo sport è un presidio educativo e sociale fondamentale per il quartiere e per l’intera comunità. Seguiremo con costanza l’evoluzione degli interventi, con l’obiettivo di restituire quanto prima alla comunità il campo di via degli Oleandri, in condizioni di piena sicurezza».

Sullo sfondo restano le tensioni tra Comune e Nuorese sulla gestione del Frogheri. (m. o.)

