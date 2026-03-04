VaiOnline
Ciclismo.
05 marzo 2026 alle 00:27

Cireddu in gruppo a Umag, Rajovic è 2° 

Ancora una buona prova per Ignazio Cireddu, il ciclista Under 23 di San Vito che corre con l’austriaca Vorarlberg, impegnato ieri in Croazia nella Umag Classica. La corsa di 142,3 km, adatta alle ruote veloci, ha visto il successo del ceco Adam Bradac (Factor Racing), davanti al serbo Dusan Rajovic (Solution Tech Nippo Rali), fresco vincitore della tappa di Tortolì al Giro della Sardegna.

Cireddu ha concluso nella seconda parte del gruppo, arrivato compatto al traguardo dopo aver coperto la distanza alla media di 45,568 km/h. Domenica sarà ancora in gara nella 37ª Porec Classic.

Trofeo Laigueglia

Ieri si correva anche la prima gara in linea del calendario italiano e seconda prova della Coppa Italia delle Regioni organizzata dalla Lega ciclismo professionistico, dopo il Giro della Sardegna. Nel 63° Trofeo Laigueglia (192 km, con partenza da Albenga) si è imposto grazie a un’azione dio forza sull’ultima salita, il colombiano della Bahrain Victorious, Santiago Buitrago (vincitore della classifica dei gpm alla Settimana Ciclistica Italiana in Sardegna nel 2021) ha preceduto di 25” il gruppetto dei migliori, che comprendeva anche due “reduci” della recente corsa a tappe sarda, entrambi della Soudal- QuickStep, il belga Mauri Vansevenant (10°) e Gianmarco Garofoli (11°). Secondo è stato il francese Romain Gregoire (Groupama- FDJ United), terzo Antonio Tiberi (Bahrain), poi gli altri italiani, Diego Ulissi (Xds Astana), Andrea Vendrame (Jayco AlUla) e Christian Scaroni (Astana). ( c.a.m. )

