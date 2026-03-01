VaiOnline
Ciclismo.
01 marzo 2026 alle 02:36

Cireddu: «Ho sofferto ma è andata bene» 

Nuoro. Ignazio Cireddu, in fuga per 110 km nella tappa di Tortolì, ha già conquistato i tifosi. Al raduno di partenza di Arbataz, con la mamma e la sorella in prima fila a coccolarselo, grandi applaudi della gente e grande timore da parte sua per la fatica fatta il giorno prima che, come è ovvio si è fatta sentire: «La prima parte è stata veramente dura, le gambe mi facevano malissimo», racconta all’arrivo di Nuoro dove è giunto a metà classifica. «Ho sofferto ma siamo riusciti a rientarre su un gruppo nell’ultima saluita. credo che sia andata bene così». ( c.a.m. )

Ordine d’arrivo : 1. Filippo Zana (Ita, Soudal-QuickStep) km 153,6 in 3.52’07”, 39,703 km/h, 2. Alessandro Verre (Ita, Mbh Bank Csb Telecom Fort) a 36”, 3. Louis Vervaeke (Bel, Soudal-QuickStep) st, 4. Gianmarco Garofoli (Ita, id.) st, 5. Davide De Cassan (Ita) st, 6. Jan Jackowiak (Pol) st, 7. Darren Van Bekkum (Ola) st, 8. Ibon Ruiz Sedano (Spa) st, 9. Adrià Pericas (spa) st, 10. O’Brien Liam (Irl) a 42”; 38. Nicolò Garibbo (Ita) a 9’16”; 82. Ignazio Cireddu (Ita, Vorarlberg) a 18’28”.

Classifica : 1. Filippo Zana (Ita, Soudal-QuickStep) in 15.31’15”, 2. Garofoli a 46”, 3. Verre a 1’39”, 4. Urko Berrade (Spa) a 1’43”, 5. Jackowiak a 1’45”, 6. Ruiz Sedano a 1’45”, 7. De Cassan st, 8. Pericas st, 9. Max Bock (Ger) a 2’10”, 10. Van Bekkum a 2’11”.

