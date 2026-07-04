VaiOnline
Sant’Antioco.
05 luglio 2026 alle 00:32

Cinghiali in spiaggia, l’invasione nell’isola ormai è fuori controllo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Sant'Antioco l'invasione dei cinghiali è ormai fuori controllo. Nella spiaggia di Maladroxia la loro presenza serale, ogni sera è diventato un appuntamento fisso. Sebbene per alcuni possa sembrare uno spettacolo “folcloristico” alimentato dall'abbandono di rifiuti, rischia di diventare pericolosa, specie per l'istinto di difesa delle scrofe verso i piccoli.

Il sindaco Ignazio Locci ha già invitato i bagnanti a non lasciare nessun rifiuto, ma il problema investe ormai anche la periferia del paese e il lungomare. «Sappiamo che gli uffici sono al lavoro su un piano di contenimento - ha detto Gianni Inguscio, già consigliere comunale che ha più volte denunciato la situazione - c’è la necessità di un piano strategico e partecipato, che veda il coinvolgimento di tutti gli attori per risolvere un'emergenza sentita dall’intera comunità». Oltre al decoro, il pericolo è altissimo per la circolazione stradale. Ne sa qualcosa il ristoratore Corrado Martinelli, che in due anni ha vissuto due pesanti incidenti notturni. «Il primo incidente 2 anni fa e la Regione mi ha rimborsato il 60 per cento dei danni registrati. Vogliono la prova e cioè constatare che il cinghiale, a seguito dell'incidente, è deceduto. 20 giorni fa, un altro cinghiale, che però ha poi fatto perdere le sue tracce, mi ha distrutto l'auto e l'ho dovuta comprare nuova. Finché non ci scappa il morto, qui non interviene nessuno». Cinque gli incidenti stradali denunciati, fortunatamente senza gravi conseguenze tra Sant’Antioco e Calasetta. Tra timori per l'incolumità pubblica e danni economici, la richiesta di interventi drastici si fa sempre più pressante.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Voli accorpati, orari modificati: «Sforata la soglia di tolleranza del bando ministeriale»

Continuità aerea in affanno La Regione: «Ci sono problemi»

Ritardi e cancellazioni, rischio sanzioni sulle tratte dell’Isola Passeggeri inferociti: «Milano-Cagliari ormai è un’odissea»  
Alessandra Carta
La tragedia

Muore nella casa a fuoco, salvi i figli

Palau, tragica fine di un operaio di 38 anni, i due bambini sono usciti da soli 
Andrea Busia
regione

Lite Psd’Az, Solinas vuole il congresso Moro: prima si dimetta

Partito sempre più spaccato, le sezioni chiedono la convocazione straordinaria 
Celestino Tabasso
Gli affari

«I saldi? Così sono un disastro»

Commercianti schierati contro la data di avvio e la concorrenza del web 
Alessandra Ragas
Il personaggio

La bellezza salverà i borghi turistici

«Porto Rotondo è unico al mondo grazie anche ai suoi beni artistici» 
Caterina De Roberto
Il caso

Rai in stallo, la mossa di La Russa

«L’opposizione indichi una rosa di nomi, la porto io alla maggioranza» 